Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, thảo luận và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, giao diện mẫu, đặc tả trường hợp sử dụng cho đối tác triển khai.

Phân tích và Thiết kế quy trình và quy trình hệ thống để đảm bảo kiểm soát tối ưu và bảo mật dữ liệu cũng như sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Phối hợp với đối tác triển khai để triển khai dự án, bao gồm tiếp nhận bạn giao, kiểm thử, phản hồi, xác nhận các yêu cầu.

Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác liên quan đến dự án.

Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác để hỗ trợ việc tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người sử dụng phần mềm, xử lý hoặc phối hợp xử lý với đối tác trong trường hợp có lỗi phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Quản lý công nghiệp, Logistic

Có kinh nghiệm trong các mảng công việc liên quan tới Quản lý sản xuất, Quản lý bán hàng, Quản lý kho, quản lý cung ứng...

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong triển khai toàn bộ Vòng đời phát triển giải pháp phần mềm.

Có ít nhât 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống hoặc trưởng nhóm.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, có tư duy logic, phân tích và tiếp cận công việc; Có khả năng làm việc nhóm, xây dựng tinh thần làm việc nhóm.

Tiếng Anh: Giao tiếp tốt. Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Sẵn sàng đi công tác.

Kĩ năng giao tiếp tốt, Thái độ làm việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo thỏa thuận năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...theo Luật lao động

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả SXKD, Thưởng Lễ, Tết

Được tham gia gói Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt

Ăn trưa tại nhà ăn

Được thử thách và phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, quy mô

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin