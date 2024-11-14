Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 378 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện các biện pháp, giám sát phương án pháp lý quản lý doanh nghiệp hiệu quả, đúng quy định Pháp luật đảm bảo tối ưu hoạt động kinh doanh của Công ty, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty để thực hiện đúng;

- Xây dựng bộ khung pháp chế, biểu mẫu văn bản hành chính, quản lý, quy chế hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định Pháp luật;

- Xây dựng hoặc góp ý cho các Ban/ Bộ phận khác để xây dựng hợp đồng, cơ chế

Chuẩn bị các tài liệu, hợp đồng, hồ sơ dự án phục vụ các giao dịch trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám sát hoạt động nội bộ theo quy định và thực hiện áp dụng chế tài đối với nhân sự Ban/ Phòng/ Bộ phận của Công ty hoặc đối với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư

- Làm việc với nhân sự, khách hàng, đối tác của Công ty khi có khiếu nại, thắc mắc theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ độ tuổi 24 đến 35

Ưng viên Tốt nghiệp ĐH các chuyên nghành về Luật, có kinh nghiệm 03 năm làm về Pháp luật, Pháp chế.

Hiểu rõ và nắm vững về các quy định, luật lao động, luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, luật thương mại....

Chăm chỉ, tỉ mỉ, chủ động đề xuất, cải tiến quy trình

Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc

Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZOGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu trở lên

Thử việc 1 tháng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đi du lịch thường xuyên, miễn phí tới tất cả cơ sở của ZO Hotels.

Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt

Cụ thể về các chế độ sẽ được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

