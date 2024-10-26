Tuyển Phát Triển Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 148 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc, lo lắng, mong muốn của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ về mảng thẩm mỹ qua Facebook, Call, SMS, Zalo,...

+ Kết nối, hẹn lịch khách hàng với bệnh viện, nhắc lịch hướng dẫn khách hàng đến bệnh viện thành công.

+ Tiếp nhận các thông tin khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng theo hướng dẫn/quy trình. Cung cấp giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

+ Thực hiện triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng, khảo sát tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng để cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.

+ Thực hiện báo cáo và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, quy trình vận hành!

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, độ tuổi từ 20 - 30; tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành.

+ Nhanh nhẹn, hòa nhã, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt.

+ Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.

+ Có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm, chịu áp lực công việc.

+ Thành thạo vi tính văn phòng (MS-Office).

+ Cầu tiến, ham học hỏi các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

+ Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

+ Review năng lực & bậc lương ít nhất 2 lần/năm

+ 12 ngày nghỉ phép năm & nghỉ Lễ tết theo quy định

+ Phụ cấp ăn trưa 1.000.000đ/tháng

+ Thưởng lễ tết, thưởng nóng đạt thành tích

+ Được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt dành cho CBNV.

+ Công đoàn bảo vệ quyền lợi nhân viên 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

