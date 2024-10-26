Tuyển Phát Triển Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
- Nghệ An: Số 148 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
+ Hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc, lo lắng, mong muốn của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ về mảng thẩm mỹ qua Facebook, Call, SMS, Zalo,...
+ Kết nối, hẹn lịch khách hàng với bệnh viện, nhắc lịch hướng dẫn khách hàng đến bệnh viện thành công.
+ Tiếp nhận các thông tin khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng theo hướng dẫn/quy trình. Cung cấp giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
+ Thực hiện triển khai kế hoạch chăm sóc khách hàng, khảo sát tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng để cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.
+ Thực hiện báo cáo và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, quy trình vận hành!
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nhanh nhẹn, hòa nhã, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt.
+ Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.
+ Có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm, chịu áp lực công việc.
+ Thành thạo vi tính văn phòng (MS-Office).
+ Cầu tiến, ham học hỏi các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc.
Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
+ Review năng lực & bậc lương ít nhất 2 lần/năm
+ 12 ngày nghỉ phép năm & nghỉ Lễ tết theo quy định
+ Phụ cấp ăn trưa 1.000.000đ/tháng
+ Thưởng lễ tết, thưởng nóng đạt thành tích
+ Được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt dành cho CBNV.
+ Công đoàn bảo vệ quyền lợi nhân viên 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI