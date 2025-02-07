Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - Lô 4H, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm của Công ty.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đố thủ cạnh tranh, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, phát triển và mở rộng thị trường.

- Xây dựng giá, chào giá, đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng.

- Các công vệc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo phòng, BGĐ công ty.

- Có cơ hội huấn luyện: Làm việc với các đối tác nước ngoài và đi công tác khi có yêu cầu, được các nhà sản xuất đào tạo về kỹ thuật, kỹ năng bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, marketing, kỹ thuật trở lên (Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật)

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kỹ thuật trong ngành công nghiệp, dầu khí, có kinh nghiệm mảng marketing là một lợi thể

- Tiếng Anh thông thạo (Toec 550 hoặc tương đương); có thể đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh và đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đàm phán hợp đồng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, am hiểu và sử dụng được các phần mềm kỹ thuật như AutoCAD,.. là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, soạn thảo hợp đồng và đặc biệt Hợp đồng tiếng Anh.

* Yêu cầu khác:

- Tuổi: 23 - 30 tuổi

- Giớ tính: Ưu tiên nam

- Sẵn sàng đi công tác xa, tham gia dự án tại các khu vực mà Công ty triển khai hoạt động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tốt, tương xứng với khả năng làm việc

- Chế độ khen thưởng theo quy định của Công ty

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,…theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam

- Được đào tạo phù hợp với yêu cầu công tác

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

