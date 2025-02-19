Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
- Đà Nẵng:
- Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- 23 Pahn Thanh, Vĩnh Điện, Điện Bàn
- KCN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây
- 21 Trần Văn Kỷ
- Phường Đập Đá
- Thị Xã An Nhơn
- 310 Bà Triệu, phường Đông Thọ
- TP Thanh Hoá
- 414 Đặng Thai Mai, P Hưng Đông, TP Vinh, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
- Đi thị trường tới các cửa hiệu tạp hóa, đại lý, mini mart theo tuyến có sẵn được phân công, bán hàng, lên đơn hàng trên máy công ty.
- Bám sát các chương trình khuyến mãi hàng tháng để bán hàng đạt mục tiêu kinh doanh
- Làm việc T2-T7, nghỉ CN, lễ, tết
- Sau 2 tháng thử việc sẽ được đóng BHXH và kí HĐLĐ, công ty mua BH con người cho nhân viên 100%
- Ngành hàng có thương hiệu như P&G (Dầu gội Pantene, Rejoice, bột giặt Tide, nước xả Downy...), Wilmar (Neptune, Simply, Cái Lân, Meizan...)
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng lái xe máy
- Năng nổ, chịu khó, trách nhiệm, gắn bó lâu dài
- Yêu thích công việc thị trường, di chuyển bên ngoài 100%
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng đúng hạn không nợ lương
- Đóng BHXH, BH con người
- Thưởng lễ, tết, năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI