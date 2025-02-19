Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

- 23 Pahn Thanh, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- KCN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây

- 21 Trần Văn Kỷ

- Phường Đập Đá

- Thị Xã An Nhơn

- 310 Bà Triệu, phường Đông Thọ

- TP Thanh Hoá

- 414 Đặng Thai Mai, P Hưng Đông, TP Vinh, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Đi thị trường tới các cửa hiệu tạp hóa, đại lý, mini mart theo tuyến có sẵn được phân công, bán hàng, lên đơn hàng trên máy công ty.
- Bám sát các chương trình khuyến mãi hàng tháng để bán hàng đạt mục tiêu kinh doanh
- Làm việc T2-T7, nghỉ CN, lễ, tết
- Sau 2 tháng thử việc sẽ được đóng BHXH và kí HĐLĐ, công ty mua BH con người cho nhân viên 100%
- Ngành hàng có thương hiệu như P&G (Dầu gội Pantene, Rejoice, bột giặt Tide, nước xả Downy...), Wilmar (Neptune, Simply, Cái Lân, Meizan...)

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT, dưới 35T
- Có bằng lái xe máy
- Năng nổ, chịu khó, trách nhiệm, gắn bó lâu dài
- Yêu thích công việc thị trường, di chuyển bên ngoài 100%
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
- Lương thưởng đúng hạn không nợ lương
- Đóng BHXH, BH con người
- Thưởng lễ, tết, năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Thống Nhất, TK Diêm Thượng, Phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

