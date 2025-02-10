Tuyển Nhân viên Marketing Chubb Life Vietnam làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

I. Dịch vụ Hỗ trợ Đội ngũ kinh doanh các kênh phân phối Bảo hiểm

1. Nghiệp vụ CS

1.1 Theo dõi HSYCBH/BNTP nộp vào

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

• Thực hiện scan & nhập liệu HSYCBH vào hệ thống

1.2 Thu tiền mặt tại quầy

• Thu tiền mặt từ Agent/Khách hàng

• Nhập tiền vào hệ thống, Đối chiếu quỹ tiền mặt và Đóng sổ

• Hoàn tất báo cáo tiền mặt thu tại quầy & Gửi báo cáo cho AC

• Lưu tiền mặt vào két sắt &lập biên bản bàn giao két sắt cho OA và Bảo vệ

• Hoàn tất thủ tục nộp tiền vào ngân hàng (Pick up)

1.3 Thực hiện nghiệp vụ POS tại quầy:

• Tiến hành quẹt thẻ cho Agent/khách hàng khi có nhu cầu đóng phí bảo hiểm

• Đối chiếu báo cáo thu tiền từ máy POS và hệ thống eBao

• Liên hệ với Ngân hàng để giải quyết các tình huống phát sinh khi hệ thống eBao không ghi nhận dòng tiền và giải đáp thắc mắc các nghiệp vụ phát sinh liên quan

1.4 Thưc hiện các nghiệp vụ liên quan đến HSYCBH/HĐBH

• Tiếp nhận chứng từ liên quan đến HSYCBH (thư bổ sung thông tin, thư tăng phí, thư điều kiện…) từ Agent/Đối tác và thực hiện scan vào hệ thống,