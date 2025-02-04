Tuyển Product Marketing Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
- Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ Quản lý Nhãn hàng trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu
• Quản lý chiến dịch, phối hợp cùng các Khối/Phòng, đối tác triển khai các hoạt động Marketing theo đúng định vị nhãn hàng, đối tượng, thông điệp,...
• Lập kế hoạch cho các chiến dịch tích hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và sự gắn kết với thương hiệu
• Quản lý phát triển ý tưởng sáng tạo & sản xuất tài liệu quảng cáo của chiến dịch
• Quản lý các hoạt động quảng cáo & truyền thông ATL
• Quản lý các hoạt động truyền thông BLT
• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing
• Giám sát các chỉ số đo lường chiến dịch và đảm bảo hiệu quả ngân sách marketing
• Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng cứng: tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp cơ bản
• Kiến thức: Am hiểu về NTD và thị trường FMCG tại Việt Nam, ưu tiên kiến thức về ngành hàng đang tuyển dụng; có thể mạnh về communication, Content, PR, quảng cáo, digital......Kỹ năng khác: giao tiếp, quản lý công việc, teamwork,..
Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất
