Tuyển Product Marketing Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ Quản lý Nhãn hàng trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu

• Quản lý chiến dịch, phối hợp cùng các Khối/Phòng, đối tác triển khai các hoạt động Marketing theo đúng định vị nhãn hàng, đối tượng, thông điệp,...

• Lập kế hoạch cho các chiến dịch tích hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và sự gắn kết với thương hiệu

• Quản lý phát triển ý tưởng sáng tạo & sản xuất tài liệu quảng cáo của chiến dịch

• Quản lý các hoạt động quảng cáo & truyền thông ATL

• Quản lý các hoạt động truyền thông BLT

• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing

• Giám sát các chỉ số đo lường chiến dịch và đảm bảo hiệu quả ngân sách marketing

• Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên đối với các ngành Marketing/ QTKD/ Truyền thông đa phương tiện/ Kinh tế đối ngoại/ Thương mại,...

• Kỹ năng cứng: tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp cơ bản

• Kiến thức: Am hiểu về NTD và thị trường FMCG tại Việt Nam, ưu tiên kiến thức về ngành hàng đang tuyển dụng; có thể mạnh về communication, Content, PR, quảng cáo, digital......Kỹ năng khác: giao tiếp, quản lý công việc, teamwork,..

Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin