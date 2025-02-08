Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi:

- Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng, thu hồi công nợ theo quy định của Công ty.
- Quản lý khách hàng cũ. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới.
- Phát huy quan hệ cá nhân và tổ chức thu thập thông tin ngoài thị trường để có kế hoạch và triển khai phát triển khách hàng tiềm năng.
- Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số theo thời điểm.
- Các công việc khác theo giao việc của Trưởng bộ phận/ GĐCN và BGĐ Công ty.
* Làm việc ngoài thị trường tại các đại lý, nhà phân phối khu vực Quảng Ngãi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam giới trong độ tuổi: 22 - 45.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan và có khả năng đáp ứng công việc.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành Sale (Ưu tiên KN trong lĩnh vực VLXD)
- Trình độ tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powper Point, Internet,…).
- Phẩm chất đạo đức tốt, năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, quyết liệt, chịu khó trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực, có khả năng làm việc nhóm.
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô B2.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số theo Quy định Công ty
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
- Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (phụ cấp thâm niên, cơm trưa, đồng phục,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Quốc Lộ 1, X. Hòa Châu, H. Hòa Vang,Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

