Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi:
- 119 Nguyễn Nghiêm, TT La Hà,Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các công việc sơ cấp của các vị trí kế toán trong NPP
Chăm sóc Khách hàng
Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó
Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức mới
Có kỹ năng giao tiếp và tư duy phân tích tốt
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng dấu Môc kết quả thực tập tại công ty.
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia kế toán có kinh nghiệm
Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
Có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
