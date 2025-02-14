Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 119 Nguyễn Nghiêm, TT La Hà,Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc sơ cấp của các vị trí kế toán trong NPP

Chăm sóc Khách hàng

Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó

Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức mới

Có kỹ năng giao tiếp và tư duy phân tích tốt

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng dấu Môc kết quả thực tập tại công ty.

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia kế toán có kinh nghiệm

Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG

