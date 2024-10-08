Tuyển Phó Phòng Nhân Sự thu nhập 30 - 37 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 37 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 265 Trần Bình Trọng, Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 37 Triệu

Dựa trên khung chính sách của Tập đoàn, nhu cầu thực tế của bộ phận, đề xuất giải pháp/ điều chỉnh các chính sách, khung thu nhập, bộ tiêu chuẩn KPI, đảm bảo đánh giá đúng năng lực, nhằm tối ưu hóa hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và thu hút, giữ chân nhân tài. Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả đào tạo cho nhân viên. Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công ty. Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống quản trị nhân sự, bao gồm các quy trình, quy định, biểu mẫu, phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự. Thực hiện các báo cáo về tình hình nhân sự, lương, thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ cho Ban lãnh đạo. Tham gia các dự án liên quan đến quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự. Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Với Mức Lương 30 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Luật lao động hoặc các ngành nghề liên quan. Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương tại các đơn vị, doanh nghiệp có quy mô từ 500 nhân sự Có kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế... Có kiến thức về các phương pháp quản trị nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá năng lực. Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, xử lý số liệu. Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp. Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. Được hưởng các chế độ ưu đãi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của công ty dành cho cá nhân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.