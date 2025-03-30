Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, phân tích yêu cầu từ các bên liên quan (Stakeholders), đặc biệt là Product Manager và team phát triển.
Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD), tài liệu mô tả chức năng (FRD), tài liệu đặc tả kỹ thuật (SRS) và các tài liệu liên quan.
Thiết kế luồng nghiệp vụ (Business Process Flow), wireframe, mockup, prototype để mô tả sản phẩm.
Phối hợp với UI/UX Designer để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.
Làm việc chặt chẽ với team phát triển (Dev, QA) để đảm bảo sản phẩm được xây dựng đúng theo yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm thử sản phẩm (UAT) và xác nhận tính đúng đắn của tính năng trước khi đưa vào triển khai.
Đề xuất cải tiến sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế và phản hồi từ người dùng.
Quản lý backlog, theo dõi tiến độ và đảm bảo deadline của các hạng mục công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm BA trong lĩnh vực phần mềm, đặc biệt là các dự án mạng xã hội, fintech hoặc thương mại điện tử.
Có hiểu biết về mô hình phát triển Agile/Scrum.
Kinh nghiệm viết tài liệu yêu cầu và sử dụng các công cụ quản lý như Jira, Confluence, Notion.
Thành thạo công cụ thiết kế wireframe như Figma, Balsamiq, Axure.
Khả năng phân tích và tư duy logic tốt.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về AI, Blockchain hoặc hệ thống thanh toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 199 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

