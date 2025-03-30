Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Mixue Yên Xá, NV 07 - 01, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

Quay dựng và xử lý hậu kỳ cho các video Tiktok/ Viral,....

Thực hiện các công việc quay dựng khác nhằm mục đích quảng bá cho các sự kiện, hoạt động truyền thông của công ty.

Quản lý và lưu trữ các source video của công ty.

Phối hợp với Content Marketing và các thành viên trong team để làm việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm quay dựng 01 năm trở lên.

Có kinh nghiệm quay dựng content mạng xã hội.

Sử dụng thành thạo các thiết bị quay - chụp và phần mềm dựng phim.

Có khả năng sáng tạo, tư duy, ý tưởng và năng khiếu thẩm mỹ về hình ảnh, quay dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI + thưởng thành tích

Thu nhập:

Có phụ cấp ăn trưa, xăng xe di chuyển, nhà xa,....

Xét thưởng hiệu suất, tháng lương 13 theo tình hình doanh thu.

Xét tăng lương 06 tháng/ lần.

Tham gia các hoạt động biết ơn, vinh danh thành viên xuất sắc. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có 12 ngày phép /năm, sau mỗi năm thâm niên sẽ được +1 ngày vào tổng ngày phép. Đặc biệt với đồng nghiệp nữ có 24 ngày phép/ năm.

Có chế độ ngày làm việc remote 01 ngày/ 01 tháng giúp nhân viên thay đổi môi trường không khí làm việc.

Đối với các ngày đặc biệt như hiếu hỉ, sẽ có 05 ngày nghỉ phép hưởng lương (không tính vào số phép năm).

Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức, tăng mức đóng theo thâm niên làm việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng Lễ - Tết linh hoạt theo chế độ của Công ty và quy định của nhà nước.

Được đào tạo, nâng cao cùng Leaders nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Được đề xuất thay đổi vị trí để trải nghiệm, nâng cao kiến thức kĩ năng của bản thân.

Tham gia du lịch, khám phá những vùng đất mới trong nước và nước ngoài 02 lần/năm.

Tham gia teambuilding, du xuân, tết hàn thực, Phá cỗ rước đèn, lễ hội halloween, olympic mùa đông, giáng sinh, cắm trại, tham gia cùng các CLB trong công ty như: Đá bóng, văn nghệ... và party công ty 02 lần/01 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO

