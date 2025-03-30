Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D hiểu các quy trình sản xuất

Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy phay CNC hệ Fanuc

Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện

Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục.

Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên về đứng vận hành máy phay CNC hệ Fanuc

Ưu tiên ứng viên học qua chuyên ngành cơ khí

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

Yêu cầu ứng viên đi được ca đêm ngày và tăng ca.

Độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm

Xét đánh giá tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực

Tạo điều kiện học thêm lập trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

