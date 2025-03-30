Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D hiểu các quy trình sản xuất
Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy phay CNC hệ Fanuc
Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện
Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục.
Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên về đứng vận hành máy phay CNC hệ Fanuc
Ưu tiên ứng viên học qua chuyên ngành cơ khí
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Yêu cầu ứng viên đi được ca đêm ngày và tăng ca.
Độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm
Xét đánh giá tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực
Tạo điều kiện học thêm lập trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Dậu, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-8-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341898
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HC -HITECK
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 93 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần VGP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty cổ phần VGP
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Herbal House VIETNAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNICORN FABRIC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Funtap
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty CP Sơn Spentec Việt Nam
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MEDIA CST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIA CST
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Netzsch Vietnam Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Netzsch Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Việt Chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Việt Chuẩn
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm