Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11, ngách 68, ngõ 467 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D hiểu các quy trình sản xuất
Trực tiếp vận hành máy gia công tạo ra sản phẩm: các loại máy phay CNC hệ Fanuc
Kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm công đoạn thực hiện
Duy trì các hoạt động đảm bảo máy móc thiết bị chạy ổn định liên tục.
Thực hiện 5S và các loại báo cáo trong ca sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên về đứng vận hành máy phay CNC hệ Fanuc
Ưu tiên ứng viên học qua chuyên ngành cơ khí
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Yêu cầu ứng viên đi được ca đêm ngày và tăng ca.
Độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm
Xét đánh giá tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực
Tạo điều kiện học thêm lập trình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
