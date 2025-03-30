Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 190C4 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Thực tập sinh kinh doanh

Tham gia đào tạo, học và tìm hiểu về các sản phẩm phần mềm và đào tạo của Công ty

Hỗ trợ và tư vấn khách hàng về sản phẩm phần mềm;

Hỗ trợ chiến dịch marketing-sale;

Nhận yêu cầu từ Lead.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 tại các trường Cao đẳng - Đại học

Ưu tiên các bạn chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD…

Có thể đi làm full time

Tư duy nhanh nhẹn làm việc có hệ thống, có khả năng tự tìm hiểu tốt.

Nhanh nhẹn, cầu toàn, giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng từ 3.000.000 đồng/tháng

Có cơ hội lên chính thức nếu kết quả làm việc tốt

Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy điểm mạnh.

Được học các kỹ năng digital marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN

