Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 190C4 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Tham gia đào tạo, học và tìm hiểu về các sản phẩm phần mềm và đào tạo của Công ty
Hỗ trợ và tư vấn khách hàng về sản phẩm phần mềm;
Hỗ trợ chiến dịch marketing-sale;
Nhận yêu cầu từ Lead.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 tại các trường Cao đẳng - Đại học
Ưu tiên các bạn chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, QTKD…
Có thể đi làm full time
Tư duy nhanh nhẹn làm việc có hệ thống, có khả năng tự tìm hiểu tốt.
Nhanh nhẹn, cầu toàn, giao tiếp tốt.
Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương cứng từ 3.000.000 đồng/tháng
Có cơ hội lên chính thức nếu kết quả làm việc tốt
Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy điểm mạnh.
Được học các kỹ năng digital marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
