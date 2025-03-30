Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8, Toàn Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhận cả nhân viên biết dự toán cơ điện,
Tính toán được khối lượng
Thực hiện các công việc mua hàng hóa, vật tư, thiết bị theo yêu cầu của phụ trách bộ phận
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan
Từ 2 năm Kinh nghiệm
Đã từng làm việc ở các Công ty chuyên về cơ điện.
Đọc được bản vẽ thiết kế.
Biết được nguyên lý hoạt động, sơ đồ thiết bị,...
Bóc được khối lượng vật tư thi công cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe hàng tháng;
Thưởng tháng lương thứ 13 từ 1- 6 tháng lương, định kỳ đánh giá xét tăng lương hàng năm (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....), thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN, nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....;
Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
