Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và mở rộng khách hàng

Gặp gỡ khách hàng để chia sẻ sản phẩm của công ty

Phối hợp với trưởng bộ phận, cung cấp thông tin cho bên liên quan để lập báo giá.

Phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.

Yêu Cầu Công Việc

Nam. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật

Có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất như phòng kỹ thuật PE, phòng sản xuất, phòng QAC, …

Hoặc ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh trước đó

Cẩn thận, chủ động trong công việc, cầu tiến, trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (lương hấp dẫn). Ngoài lương cứng, ứng viên được thưởng hoa hồng theo đơn hàng

Ngày nghỉ: 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.

Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

