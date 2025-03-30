Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Sales Engineer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và mở rộng khách hàng
Gặp gỡ khách hàng để chia sẻ sản phẩm của công ty
Phối hợp với trưởng bộ phận, cung cấp thông tin cho bên liên quan để lập báo giá.
Phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật
Có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất như phòng kỹ thuật PE, phòng sản xuất, phòng QAC, …
Hoặc ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh trước đó
Cẩn thận, chủ động trong công việc, cầu tiến, trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (lương hấp dẫn). Ngoài lương cứng, ứng viên được thưởng hoa hồng theo đơn hàng
Ngày nghỉ: 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

