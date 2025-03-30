Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng

Thúc đẩy doanh số bán hàng tại cửa hàng, gửi báo cáo tình hình cửa hàng theo tuần/ tháng

Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Shop

Lắng nghe – tiếp nhận – trả lời các ý kiến, khiếu nại của khách hàng thông qua việc giao tiếp với khách hàng thường xuyên

Đảm bảo ý thức và chuyên môn của nhân viên

Sắp xếp và quản lý ca làm việc của nhân viên

Quản lý xuất nhập tồn tại cửa hàng, lên kế hoạch đặt hàng và chuẩn bị hàng hoá, đảm bảo lượng hàng tồn kho cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm

Quản lý sắp xếp hàng hoá và trưng bày sản phẩm, đảm bảo khu vực trưng bày theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã ban hành

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng ,Đại học các ngành liên quan đến kinh doanh, quan hệ khách hàng

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Vị trí tương đương tại các hệ thống về mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ hoặc các ngành bán lẻ

Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai mục tiêu, đàm phán thương lượng, xử lý giải quyết vấn đề, tình huống, ngoại giao…

Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, xây dựng và gắn kết đội nhóm, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao việc và quản lý công việc, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn huấn luyện và phát triển đội ngũ, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng tuyển chọn nhân sự.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm bán hàng email và internet

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 13 – 18 triệu/ tháng (bao gồm lương cứng + phụ cấp + thưởng)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

