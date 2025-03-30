Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

Quản lý Cửa hàng

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng
Thúc đẩy doanh số bán hàng tại cửa hàng, gửi báo cáo tình hình cửa hàng theo tuần/ tháng
Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp theo quy chuẩn của Shop
Lắng nghe – tiếp nhận – trả lời các ý kiến, khiếu nại của khách hàng thông qua việc giao tiếp với khách hàng thường xuyên
Đảm bảo ý thức và chuyên môn của nhân viên
Sắp xếp và quản lý ca làm việc của nhân viên
Quản lý xuất nhập tồn tại cửa hàng, lên kế hoạch đặt hàng và chuẩn bị hàng hoá, đảm bảo lượng hàng tồn kho cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm
Quản lý sắp xếp hàng hoá và trưng bày sản phẩm, đảm bảo khu vực trưng bày theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu và các tài liệu hướng dẫn đã ban hành

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng ,Đại học các ngành liên quan đến kinh doanh, quan hệ khách hàng
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Vị trí tương đương tại các hệ thống về mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ hoặc các ngành bán lẻ
Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai mục tiêu, đàm phán thương lượng, xử lý giải quyết vấn đề, tình huống, ngoại giao…
Có tư duy tổng quát, giao tiếp tốt, linh hoạt, xây dựng và gắn kết đội nhóm, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao việc và quản lý công việc, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn huấn luyện và phát triển đội ngũ, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng tuyển chọn nhân sự.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm bán hàng email và internet

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 13 – 18 triệu/ tháng (bao gồm lương cứng + phụ cấp + thưởng)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FACIALBAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

