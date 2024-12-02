Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

1. Thực hiện các công việc đầu ca

Phối hợp với bếp trưởng hoặc bếp phó kiểm tra hàng hóa thực phẩm nhập vào.

Kiểm tra những thực phẩm tồn đọng từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp, tránh gây lãng phí.

Nấu thức ăn cho nhân viên.

Chuẩn bị nguyên liệu để chế biến món ăn.

2. Trực tiếp chế biến món ăn cho các thực khách

Thực hiện việc tẩm ướp nguyên liệu phù hợp cho từng món ăn.

Chế biến món ăn theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của nhà hàng; đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nội quy an toàn lao động trong bếp.

Trang trí các món ăn sau khi đã chế biến xong

3. Thực hiện các công việc đóng ca

Vệ sinh khu vực chế biến và các dụng cụ dùng để chế biến món ăn.

Sắp xếp gia vị lại đúng khu vực quy định.

Thực hiện việc bảo quản các nguyên vật liệu tồn.

Cùng các nhân viên khác tổng kết vệ sinh bếp khi kết thúc ca làm việc.

Kiểm tra các hệ thống ga, đèn, quạt và đảm bảo tủ mát, tủ lạnh vẫn hoạt động theo đúng nhiệt độ tiêu chuẩn.

Bàn giao công việc đã làm và chưa làm cho ca làm việc sau.

4. Công việc khác

Báo cáo công việc trong bếp hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của bếp trưởng.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.