Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

HỘ KINH DOANH LARB THÁI
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
HỘ KINH DOANH LARB THÁI

Phụ bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Sơ chế nguyên vật liệu
- Decor ra món
- Xào các món đơn giản theo công thức có sẵn
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu biết xào các món đơn giản, sẽ được đào tạo thêm
- Làm việc biết tuân thủ quy trình được đề ra (nhà hàng làm theo công thức & quy trình setup sẵn)
- Biết sắp xếp khu vực của bản thân , yêu cầu sạch sẽ
- Có khả năng làm việc nhóm

Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 8 -9 triệu(thoả thuận khi pv)
- Tháng off 2 ngày
- Phụ cấp cơm, giữ xe
- Lễ, Tết nhân lương theo quy định
- Thưởng lễ/tết, thưởng cá nhân...
- Thời gian: trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LARB THÁI

HỘ KINH DOANH LARB THÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phu-bep-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job320340
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN LINH QUỲNH HƯNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu
HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Hạn nộp: 27/07/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Paris Baguette
Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Paris Baguette
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Tuyển Phụ bếp Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty cổ phần dược thảo tinh hoa- Herbest
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phụ bếp Paris Baguette làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Paris Baguette
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm