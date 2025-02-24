Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Sơ chế nguyên vật liệu

- Decor ra món

- Xào các món đơn giản theo công thức có sẵn

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu biết xào các món đơn giản, sẽ được đào tạo thêm

- Làm việc biết tuân thủ quy trình được đề ra (nhà hàng làm theo công thức & quy trình setup sẵn)

- Biết sắp xếp khu vực của bản thân , yêu cầu sạch sẽ

- Có khả năng làm việc nhóm

Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 8 -9 triệu(thoả thuận khi pv)

- Tháng off 2 ngày

- Phụ cấp cơm, giữ xe

- Lễ, Tết nhân lương theo quy định

- Thưởng lễ/tết, thưởng cá nhân...

- Thời gian: trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.