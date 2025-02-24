Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH LARB THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Sơ chế nguyên vật liệu
- Decor ra món
- Xào các món đơn giản theo công thức có sẵn
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu biết xào các món đơn giản, sẽ được đào tạo thêm
Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm 8 -9 triệu(thoả thuận khi pv)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LARB THÁI
