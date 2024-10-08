Tuyển Process Quality Assurance thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 11, tòa IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình phát triển phần mềm theo các tiêu chuẩn ISO và CMMI. Hướng dẫn, triển khai các quy trình dự án phát triển phần mềm. Tham gia đánh giá ISO và CMMI để đạt chứng nhận. Xây dựng các chỉ số đánh giá năng suất và hiệu suất

Từ 2 năm kinh nghiệm QA trong dự án phần mềm. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm xây dựng và cải tiến quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 và CMMI. Kiến thức về quản lý dự án, quy trình phát triển phần mềm, phương pháp Agile/Scrum, Waterfall. Hiểu biết về ISO 27001, ISO 9001 và khả năng áp dụng vào công việc. Tư duy logic và chú ý đến chi tiết. Kỹ năng trình bày văn bản và giao tiếp tốt.

Mức lương cạnh tranh (tối đa 25 triệu đồng). Hợp đồng lao động và bảo hiểm theo quy định của Luật Việt Nam. 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ và tháng lương thứ 13. Đánh giá hiệu suất 2 lần/năm. Chính sách thưởng hấp dẫn (thưởng dự án, lễ, sinh nhật...). Trang thiết bị hiện đại. Khám sức khỏe định kỳ và gói bảo hiểm cao cấp. Môi trường học tập, phát triển. Không gian giải trí, team building, thể thao, eSports, và nhiều sự kiện thú vị. Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (9:00 - 18:00); Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00. Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

