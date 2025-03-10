Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Mức lương
3 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 11 Triệu
Sản xuất video quảng cáo cho sản phẩm để đăng tải và chạy quảng cáo trên Tiktok
Tìm kiếm, lên ý tưởng cho kênh và video bán hàng trên TikTok.
Xây dựng content direction, content calendar.
Sản xuất content: Lên kịch bản + quay footage + làm việc với editor để cho ra video thành phẩm.
Với Mức Lương 3 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, ham học hỏi.
Chủ động, chính trực.
Có kinh nghiệm làm việc là lợi thế.
Chủ động, chính trực.
Có kinh nghiệm làm việc là lợi thế.
Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 3-5 triệu/tháng với nhân viên part time
Thu nhập 8-11 triệu/tháng với nhân viên full time
Có cơ hội trở thành team leader sau 6 tháng làm việc.
Được tạo cơ hội thử sức nhiều mảng việc tuỳ mong muốn và mục tiêu cá nhân.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, thoải mái.
Thu nhập 8-11 triệu/tháng với nhân viên full time
Có cơ hội trở thành team leader sau 6 tháng làm việc.
Được tạo cơ hội thử sức nhiều mảng việc tuỳ mong muốn và mục tiêu cá nhân.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI