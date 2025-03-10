Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 11 Triệu

Mức lương 3 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Producer (Sản xuất phim)

Sản xuất video quảng cáo cho sản phẩm để đăng tải và chạy quảng cáo trên Tiktok

Tìm kiếm, lên ý tưởng cho kênh và video bán hàng trên TikTok.

Xây dựng content direction, content calendar.

Sản xuất content: Lên kịch bản + quay footage + làm việc với editor để cho ra video thành phẩm.

Sáng tạo, ham học hỏi.

Chủ động, chính trực.

Có kinh nghiệm làm việc là lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 3-5 triệu/tháng với nhân viên part time

Thu nhập 8-11 triệu/tháng với nhân viên full time

Có cơ hội trở thành team leader sau 6 tháng làm việc.

Được tạo cơ hội thử sức nhiều mảng việc tuỳ mong muốn và mục tiêu cá nhân.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, thoải mái.

