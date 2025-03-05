Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19

- TT15 đường Foresa 8B, KĐT Tasco Xuân Phương, Phường Xuân Phương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tìm kiếm các nội dung giải trí, nắm bắt xu hướng trên thị trường.
Viết nội dung các sản phẩm bằng Tiếng Anh và đăng lên hệ thống các kênh fanpage.
Phối hợp cùng team để cải tiến chất lượng nội dung.
Kiểm soát được các nội dung đăng tải và tương tác cho bài viết đã đăng.
Báo cáo công việc theo định kỳ bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được giao.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Quan tâm và luôn cập nhật các xu hướng trendy trên MXH.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video/ ảnh: Premiere, Canva, CapCut... là một lợi thế.
Chủ động, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
Thu nhập = Lương 7.500.000 - 8.000.000 + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng.
Thưởng bao gồm: Thưởng KPI cá nhân và thưởng theo view của team.
Được cung cấp thiết bị làm việc theo vị trí.
Thử việc 01 tháng, lương thử việc: 85% lương cơ bản.
Môi trường trẻ, năng động, đoàn kết.
CHÍNH SÁCH KHÁC
Đóng bảo hiểm khi ký hợp đồng chính thức.
Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật nhân sự.
Có cơ hội học hỏi và phát triển lên vị trí Quản lý kênh, Leader.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19-TT15 đường Foresa 8B, KĐT Tasco Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

