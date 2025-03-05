Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 76 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tik Tok

Tìm kiếm ý tưởng thực hiện nội dung video.

Lập kế hoạch, timeline các buổi quay, dựng và đăng video.

Kết hợp vs team quay dựng để sản xuất content hình ảnh, video

Trao đổi vs content về nội dung sẽ triển khai

Báo cáo chất lượng công việc hằng ngày

Hiểu biết, thường xuyên cập nhật trend mới nhất của TikTok nhằm tăng lượt theo dõi, chất lượng video, lượt tương tác

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng diễn xuất tự nhiên, tự tin trước ống kính, giao tiếp tốt

Có tư duy về hình ảnh, âm thanh, màu sắc.

Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, diễn xuất, làm kịch bản.

Có khả năng diễn đạt, truyền tải ý tưởng thành kịch bản quay, dựng.

Có kỹ năng quay và chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế

Ưu tiên đã có kênh TikTok

Có Laptop cá nhân

Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn cách làm, xây dựng kênh mạng xã hội

Được làm việc với Celeb, KOL, KOC trên mạng xã hội, xây dựng nguồn lực cho team.

Được học hỏi và tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm.

Thời gian làm việc linh động. Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Hỗ trợ lương từ: 3.000.000 - 5.000.0000đ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin