Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 76 Duy Tân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Sáng tạo nội dung trên nền tảng Tik Tok
Tìm kiếm ý tưởng thực hiện nội dung video.
Lập kế hoạch, timeline các buổi quay, dựng và đăng video.
Kết hợp vs team quay dựng để sản xuất content hình ảnh, video
Trao đổi vs content về nội dung sẽ triển khai
Báo cáo chất lượng công việc hằng ngày
Hiểu biết, thường xuyên cập nhật trend mới nhất của TikTok nhằm tăng lượt theo dõi, chất lượng video, lượt tương tác
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng diễn xuất tự nhiên, tự tin trước ống kính, giao tiếp tốt
Có tư duy về hình ảnh, âm thanh, màu sắc.
Yêu thích sáng tạo, nghệ thuật, diễn xuất, làm kịch bản.
Có khả năng diễn đạt, truyền tải ý tưởng thành kịch bản quay, dựng.
Có kỹ năng quay và chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế
Ưu tiên đã có kênh TikTok
Có Laptop cá nhân
Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc
Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản, hướng dẫn cách làm, xây dựng kênh mạng xã hội
Được làm việc với Celeb, KOL, KOC trên mạng xã hội, xây dựng nguồn lực cho team.
Được học hỏi và tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm.
Thời gian làm việc linh động. Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Hỗ trợ lương từ: 3.000.000 - 5.000.0000đ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
