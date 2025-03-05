Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 65A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, HN, Quận Ba Đình

Lên ý tưởng, phát triển content dưới dạng bài viết, hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của DN (Facebook, Tiktok, Shopee, Website). Mỗi nhân sự phụ trách 1-2 brand tùy khối lượng công việc

Xây dựng content định hướng trên các group FB và Zalo nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Xây dựng kịch bản content livestream cho sản phẩm và thương hiệu

Hỗ trợ các bộ phận khác các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ Marketing

Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự tối thiểu 06 tháng

Viết đúng chính tả, có tư duy logic về mặt ngôn từ

Có khả năng sáng tạo và trau dồi cảm hứng, phân tích chiều sâu sản phẩm

Có kỹ năng tìm hiểu và chắt lọc thông tin liên quan đến sản phẩm

Có tư duy tốt về mặt thẩm mỹ & hình ảnh

Biết thiết kế ảnh sản phẩm bằng Canva và chỉnh sửa video bằng Capcut

Yêu cầu có laptop cá nhân khi đi làm

Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 8 triệu/tháng + thưởng doanh thu. Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức

Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần

Thưởng lương tháng 13 - tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác

Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc

Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN

