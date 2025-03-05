Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 65A Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, HN, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lên ý tưởng, phát triển content dưới dạng bài viết, hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của DN (Facebook, Tiktok, Shopee, Website). Mỗi nhân sự phụ trách 1-2 brand tùy khối lượng công việc
Xây dựng content định hướng trên các group FB và Zalo nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Xây dựng kịch bản content livestream cho sản phẩm và thương hiệu
Hỗ trợ các bộ phận khác các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ Marketing
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự tối thiểu 06 tháng
Viết đúng chính tả, có tư duy logic về mặt ngôn từ
Có khả năng sáng tạo và trau dồi cảm hứng, phân tích chiều sâu sản phẩm
Có kỹ năng tìm hiểu và chắt lọc thông tin liên quan đến sản phẩm
Có tư duy tốt về mặt thẩm mỹ & hình ảnh
Biết thiết kế ảnh sản phẩm bằng Canva và chỉnh sửa video bằng Capcut
Yêu cầu có laptop cá nhân khi đi làm
Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức Thì Được Hưởng Những Gì
LCB: 8 triệu/tháng + thưởng doanh thu. Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
Đóng BHYT, BHXH sau 06 tháng làm việc chính thức
Tăng lương định kỳ 06 tháng/ lần
Thưởng lương tháng 13 - tết Âm lịch, tết Dương lịch, sinh nhật, các khoản thưởng khác
Nghỉ phép 12 ngày/năm, cộng thêm ngày nghỉ theo thâm niên làm việc
Nghỉ mát hàng năm theo kế hoạch của DN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
