Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 21, TT7, Foresa 2A, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng content cho kênh tiktok của công ty nhằm tăng tương tác, traffic, thu hút khách hàng tiềm năng.
Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch và phát triển các chiến lược content marketing hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra với mức chi phí tối ưu.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế, quay dựng để sáng tạo nội dung chất lượng cho kênh tiktok.
Hỗ trợ team booking KOC/ KOL
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.
Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Thái độ: Trung thực, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong
công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15tr
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng 20/10, 08/03...
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Môi trường làm việc 9x,2k trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
