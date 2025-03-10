Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 29 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu

- Bách Khoa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sản xuất video ngắn: Lên ý tưởng, quay và dựng video cho các nền tảng TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts.
Quay dựng video: Sử dụng máy ảnh hoặc điện thoại để quay video, chỉnh sửa bằng Capcut hoặc Premiere.
Thiết kế hình ảnh: Sử dụng Canva hoặc Photoshop để tạo hình ảnh minh họa, thumbnail.
Viết bài chuẩn SEO: Viết bài blog, bài trên diễn đàn, báo chí để tối ưu tìm kiếm và thu hút người đọc.
Quản lý nội dung đa nền tảng: Đăng bài, lên lịch và quản lý nội dung trên TikTok, Facebook, YouTube, Website.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sản xuất video ngắn (TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts).
- Biết quay dựng video bằng máy ảnh hoặc điện thoại
- Thành thạo Capcut hoặc Premiere.
- Thành thạo thiết kế Canva hoặc Photoshop.
- Kỹ năng viết bài SEO cơ bản (bài blog, diễn đàn, báo chí).
- Biết đăng và quản lý lịch đăng bài, video trên TikTok, Facebook, YouTube, Website.
Ưu tiên:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, cứu dữ liệu, sửa chữa thiết bị.
- Ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị phần cứng, sửa chữa máy tính.
- Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, biết storytelling, có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân
-Từng viết bài trên các diễn đàn công nghệ (Tinhte.vn, VOZ, VnReview,...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + thưởng: 10-15 triệu/tháng (tuỳ kinh nghiệm)
Thử việc: 02 tháng
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Làm việc tại: số 29 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngách 69, ngõ 521, đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

