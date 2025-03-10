Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 29 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa,Hà Nội

Sản xuất video ngắn: Lên ý tưởng, quay và dựng video cho các nền tảng TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts.

Quay dựng video: Sử dụng máy ảnh hoặc điện thoại để quay video, chỉnh sửa bằng Capcut hoặc Premiere.

Thiết kế hình ảnh: Sử dụng Canva hoặc Photoshop để tạo hình ảnh minh họa, thumbnail.

Viết bài chuẩn SEO: Viết bài blog, bài trên diễn đàn, báo chí để tối ưu tìm kiếm và thu hút người đọc.

Quản lý nội dung đa nền tảng: Đăng bài, lên lịch và quản lý nội dung trên TikTok, Facebook, YouTube, Website.

- Có kinh nghiệm sản xuất video ngắn (TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts).

- Biết quay dựng video bằng máy ảnh hoặc điện thoại

- Thành thạo Capcut hoặc Premiere.

- Thành thạo thiết kế Canva hoặc Photoshop.

- Kỹ năng viết bài SEO cơ bản (bài blog, diễn đàn, báo chí).

- Biết đăng và quản lý lịch đăng bài, video trên TikTok, Facebook, YouTube, Website.

Ưu tiên:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, cứu dữ liệu, sửa chữa thiết bị.

- Ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị phần cứng, sửa chữa máy tính.

- Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, biết storytelling, có kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân

-Từng viết bài trên các diễn đàn công nghệ (Tinhte.vn, VOZ, VnReview,...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + thưởng: 10-15 triệu/tháng (tuỳ kinh nghiệm)

Thử việc: 02 tháng

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Làm việc tại: số 29 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM

