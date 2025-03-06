Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Producer (Sản xuất phim)

Tham gia xây dựng big idea, key visual, tagline...định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing - truyền thông.

Quản trị, Thực hiện, xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung kênh tiktok của công ty

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, tăng hiệu quả cho kênh.

Lập kế hoạch, quản lý, triển khai, đánh giá các hoạt động, phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh

Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.

Thường xuyên cập nhật những thay đổi, chính sách của Tiktok

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, bình luận, trả lời tin nhắn.

Quản lý ngân sách và thực hiện chạy Ads Tiktok

Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube.

Tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung, bắt trends Tik Tok nhanh.

Ưu tiên biết cơ bản, biết chạy Tiktok ads, biết edit video và ảnh ( không biết sẽ được đào tạo )

Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của Youtube, Tiktok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông

Năng động, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức nội dung mới.

Sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Công ty.

Phẩm chất: Sáng tạo, trung thực, nhiệt huyết & hoà đồng với tập thể.

Rất happy với các bạn có đam mê sáng tạo nội dung

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu/ tháng + Phụ Cấp

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; PC ăn trưa, du lịch, nghỉ mát, teambuilding

Được cử đi học các lớp chuyên sâu, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý.

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng cá nhân.

Review đánh giá tăng lương 02 lần hàng năm

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – hết sáng thứ 7 (08h00 -17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển

