Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 15D Ngõ Đức Hạnh 3, Khu đô thị Nam Trung Yên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Biên tập và dựng video theo kịch bản sẵn có, đảm bảo nội dung phù hợp với các chủ đề của kênh YouTube (Sức khỏe, Khám phá, Triết lý sống, và các chủ đề khác).

Tối ưu hóa video để tăng hiệu quả trên YouTube, theo dõi các xu hướng và điều chỉnh để nâng cao lượt xem.

Hỗ trợ truyền thông nội bộ, quay dựng và biên tập video cho các sự kiện và chiến dịch của công ty.

Phối hợp chặt chẽ với các đội ngũ sáng tạo để nâng cao chất lượng video và phát triển ý tưởng mới.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông, Media, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm biên tập video, đặc biệt là trên YouTube.

Kỹ năng:

Thành thạo Adobe Premiere, Adobe After Effects. Biết sử dụng Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo, kỹ năng quay dựng video và biên tập chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và xử lý tình huống hiệu quả.

Quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập lên đến 25 triệu/ tháng, trong đó bao gồm:

Lương: 15 – 20 triệu/tháng + thưởng + phụ cấp, có thể xem xét tăng lương định kỳ.

Thưởng: Thưởng tháng, quý, năm và thưởng vào các dịp lễ Tết.

Phúc lợi: Team building hàng năm, du lịch nước ngoài, quỹ hỗ trợ tài chính cho nhân viên gặp khó khăn.

Đào tạo và phát triển: Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm định kỳ, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và đồng đội, với các hoạt động gắn kết nội bộ.

TẠI SAO LẠI LÀ SEN MEDIA?

Sáng tạo và phát triển: Môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, giúp bạn phát triển không ngừng.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, hỗ trợ phát triển dài hạn.

Văn hóa đồng đội: Đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm xã hội trong mỗi hoạt động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT

