Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa NHS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Producer (Sản xuất phim)

Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.vv..)

Lập kế hoạch nội dung: Phát triển và thực hiện kế hoạch nội dung hàng tháng/quý dựa trên chiến lược marketing của công ty.

Sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

Lập kế hoạch Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, đối tác sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.

Lên kịch bản quay tiktok, livestream…..

Tối ưu hóa nội dung: Sử dụng kỹ thuật để tối ưu hóa nội dung trên website và các kênh mạng xã hội để tăng cường khả năng tìm kiếm và tương tác.

Cộng tác: Làm việc cùng với các bộ phận khác như thiết kế, truyền thông, và bộ phận sản phẩm để đảm bảo nội dung đồng bộ và hiệu quả.

Phân tích: Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung để đề xuất cải tiến và tối ưu hóa chiến lược.

Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.

Làm các công việc liên quan đến nghiệp vụ phân công.

Bám sát công việc và thực hiện nhiệm vụ liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn nữ, Gen Z, nhanh nhẹn

Ưu tiên các bạn có làm các công việc có vị trí tương đương, chịu khó học hỏi

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng nếu có thể đảm bảo thời gian làm việc Fulltime. ( có hỗ trợ dấu thực tập)

Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, được đào tạo bài bản

Kỹ năng viết: Kỹ năng viết tốt, có khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và dễ hiểu về các chủ đề phức tạp.

Là người hòa đồng, nhiệt tình, kiên trì, ham học hỏi.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có Laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH ULIBEE Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Hỗ trợ + Hoa hồng ( Có thương lượng theo năng lực)

Thử việc hưởng 80-85% lương cứng.\

Thưởng lương tháng thứ 13

Hưởng BHXH,BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, thoải mái.

Được thưởng lễ tết Tết, 30/4 -⅕, 2/9…, thưởng sinh nhật.

Xét tăng lương theo năng lực ít nhất 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ULIBEE Group

