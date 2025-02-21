Tuyển Producer (Sản xuất phim) Solaria Boutique Hotel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Lập kế hoạch, sáng tạo, thiết kế và xây dựng nội dung, chủ đề liên quan đến truyền thông cho khách sạn; Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing cho mảng nhà hàng, khách sạn.

- Quản lý các trang/kênh truyền thông của khách sạn (Fanpage, Website,...); xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm viết các văn bản liên quan đến truyền thông, truyền đạt đến mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ của khách sạn. Đảm bảo nội dung, hình ảnh theo sát định hướng truyền thông của khách sạn.

- Ứng viên có khả năng quay video, chụp ảnh trên điện thoại và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa đồ họa là một lợi thế.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng ẩm thực, nhà hàng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc một số ngành nghề liên quan khác.

- Có khả năng về quay chụp và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa

- Nhạy bén, nắm bắt được thị hiếu, tâm lý của độc giả để tạo ra những nội dung thu hút, ấn tượng.

- Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng và các kênh xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, YouTube,...).

- Có khả năng phân tích và trình bày nội dung một cách mạch lạc, logic và khoa học.

Tại Solaria Boutique Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng (thỏa thuận) + lương trách nhiệm + service charge + tips + thưởng (theo quy định của khách sạn)

- Hỗ trợ ăn theo ca: Theo quy định của khách sạn; Nghỉ trưa: Từ 12h - 13h (có phòng ngủ điều hòa, máy sưởi)

- Nghỉ tuần từ chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động; cung cấp đồng phục và chỗ gửi xe

- Được đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật (đối với các nhân viên gắn bó lâu dài với khách sạn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Solaria Boutique Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin