Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 22 ngõ 17/2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hỗ trợ xây dựng kịch bản video quảng cáo và video ngắn đa nền tảng, video TikTok, nội dung truyền thông nội bộ
Tham gia dẫn hoặc diễn khi có job quay video
Sáng tạo nội dung phù hợp với thương hiệu và khách hàng của studio
Sau khi quay, lọc source video theo kịch bản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, tự tin trước ống kính
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, có kỹ năng viết kịch bản
Có khả năng diễn đạt tốt, phong thái chuyên nghiệp
Chủ động, trách nhiệm, biết làm việc nhóm và sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Được đào tạo kỹ năng viết kịch bản, dẫn chương trình, sản xuất video
Cơ hội tham gia các dự án thực tế, làm việc với khách hàng doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
