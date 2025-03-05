Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 22 ngõ 17/2 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hỗ trợ xây dựng kịch bản video quảng cáo và video ngắn đa nền tảng, video TikTok, nội dung truyền thông nội bộ

Tham gia dẫn hoặc diễn khi có job quay video

Sáng tạo nội dung phù hợp với thương hiệu và khách hàng của studio

Sau khi quay, lọc source video theo kịch bản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, tự tin trước ống kính

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, có kỹ năng viết kịch bản

Có khả năng diễn đạt tốt, phong thái chuyên nghiệp

Chủ động, trách nhiệm, biết làm việc nhóm và sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Được đào tạo kỹ năng viết kịch bản, dẫn chương trình, sản xuất video

Cơ hội tham gia các dự án thực tế, làm việc với khách hàng doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin