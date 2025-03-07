Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tòa nhà Misa Building - 188 đường 30 Tháng 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Sáng tạo và lên các ý tưởng đồ họa, kết hợp với designer để tạo ra các sản phẩm POD trên trang thương mại điện tử Amazon/Tiktok.

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu) và đưa ra ý tưởng và định hướng cho những dòng sản phẩm mới.

Sáng tạo, phát triển và đẩy mạnh những dòng sản phẩm chủ lực.

Giám sát quá trình thiết kế ra sản phẩm hoàn thiện mang về nghìn ‘sale’ .

Viết nội dung quảng bá cho sản phẩm.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích tốt.

Có kinh nghiệm Amazon hoặc Tiktok US tối thiểu 6 tháng

Tiếng Anh tốt và yêu thích văn hóa Âu Mỹ.

Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ cao.

Có tư duy nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.

Có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi và khám phá những cái mới.

Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline (thời hạn).

Tại Công Ty TNHH BSIE Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000đ - 10.000.000đ (tùy vào năng lực & kinh nghiệm)

Thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, tiền mừng sinh nhật

Phụ cấp ăn trưa

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên làm việc)

Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.

Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn.

Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.

Có cơ hội phát triển và học hỏi nhiều kiến thức về kinh doanh và marketing.

Được kèm cặp trực tiếp bởi leader gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp bạn học hỏi và phát triển đúng hướng trong ngành.

Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe và ghi nhận bởi sếp và đồng nghiệp

Khu vực giải trí: giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống.

Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ.

Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, các CLB thể thao, tiệc cuối năm, …

