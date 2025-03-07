Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH BSIE Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH BSIE Media
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH BSIE Media

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH BSIE Media

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Tòa nhà Misa Building

- 188 đường 30 Tháng 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Sáng tạo và lên các ý tưởng đồ họa, kết hợp với designer để tạo ra các sản phẩm POD trên trang thương mại điện tử Amazon/Tiktok.
Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu Âu) và đưa ra ý tưởng và định hướng cho những dòng sản phẩm mới.
Sáng tạo, phát triển và đẩy mạnh những dòng sản phẩm chủ lực.
Giám sát quá trình thiết kế ra sản phẩm hoàn thiện mang về nghìn ‘sale’ .
Viết nội dung quảng bá cho sản phẩm.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích tốt.
Có kinh nghiệm Amazon hoặc Tiktok US tối thiểu 6 tháng
Tiếng Anh tốt và yêu thích văn hóa Âu Mỹ.
Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ cao.
Có tư duy nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.
Có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi và khám phá những cái mới.
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ deadline (thời hạn).

Tại Công Ty TNHH BSIE Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000đ - 10.000.000đ (tùy vào năng lực & kinh nghiệm)
Thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng nóng, tiền mừng sinh nhật
Phụ cấp ăn trưa
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên làm việc)
Các thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ.
Được tham gia vào các buổi training nội bộ về kỹ năng/ chuyên môn.
Được tạo điều kiện và hỗ trợ một phần/ toàn phần chi phí học tập khi tham gia các khóa đào tạo online/offline bên ngoài.
Có cơ hội phát triển và học hỏi nhiều kiến thức về kinh doanh và marketing.
Được kèm cặp trực tiếp bởi leader gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp bạn học hỏi và phát triển đúng hướng trong ngành.
Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở, mọi ý kiến đều được lắng nghe và ghi nhận bởi sếp và đồng nghiệp
Khu vực giải trí: giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Khu pantry tiện nghi: máy pha cà phê, lò vi sóng, tủ lạnh để bạn thỏa sức ăn uống.
Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, năng động và sẵn sàng giúp đỡ.
Các hoạt động hấp dẫn: Teambuilding, các CLB thể thao, tiệc cuối năm, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BSIE Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH BSIE Media

Công Ty TNHH BSIE Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, khu văn phòng, tòa CT2-C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

