Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tần 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển, lên kế hoạch chiến lược Content Marketing, SEO Content;

- Quản lý và phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty;

- Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Thể thao, Bóng rổ (kết hợp từ nhiều nguồn: internet, phỏng vấn, các bài viết học thuật,...);

- Phối hợp với phòng Marketing và bộ phận Thiết kế để minh họa các bài viết;

- Sáng tạo nội dung bài viết mới theo xu hướng và định hướng của Công ty;

- Lên nội dung chương trình sự kiện của công ty

- Cung cấp nội dung cho các ấn phẩm truyền thông của công ty (thông cáo báo chí, các bài viết PR...)

- Phát triển và duy trì các mối quan hệ truyền thông báo chí;

- Cung cấp nội dung, viết content cho các trang mạng xã hội chính của công ty, bao gồm: New Sports, Vietnam Basketball Championship, Bóng rổ Miền Bắc, Giải sinh viên, Giải bóng chày trên các nền tảng Facebook, Instagram, Youtube và Tiktok;

- Tư vấn, lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung số cho các trang mạng xã hội, các trang thông tin chính thức của công ty (website, wikipedia...);

- Lên kế hoạch, đóng góp ý tưởng sản xuất nội dung cho các giải đấu, sự kiện của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 23 - 35 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm Content marketing (>2 năm). Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng (thể thao, giải trí, bóng rổ,...) là một lợi thế.

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

- Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

- Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

- Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh (cơ bản).

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Xuân Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức lương: thỏa thuận, thưởng tháng lương 13, thưởng SXKD và thưởng dự án ...

Chăm sóc sức khoẻ

Khám sức khỏe hàng năm, du lịch, teambuilding và các đãi ngộ chăm lo đời sống nhân viên

Nghỉ phép có lương

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và lộ trình thăng tiến nhân viên cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuân Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin