Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Xuân Cầu
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Xuân Cầu

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Xuân Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tần 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển, lên kế hoạch chiến lược Content Marketing, SEO Content;
- Quản lý và phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty;
- Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Thể thao, Bóng rổ (kết hợp từ nhiều nguồn: internet, phỏng vấn, các bài viết học thuật,...);
- Phối hợp với phòng Marketing và bộ phận Thiết kế để minh họa các bài viết;
- Sáng tạo nội dung bài viết mới theo xu hướng và định hướng của Công ty;
- Lên nội dung chương trình sự kiện của công ty
- Cung cấp nội dung cho các ấn phẩm truyền thông của công ty (thông cáo báo chí, các bài viết PR...)
- Phát triển và duy trì các mối quan hệ truyền thông báo chí;
- Cung cấp nội dung, viết content cho các trang mạng xã hội chính của công ty, bao gồm: New Sports, Vietnam Basketball Championship, Bóng rổ Miền Bắc, Giải sinh viên, Giải bóng chày trên các nền tảng Facebook, Instagram, Youtube và Tiktok;
- Tư vấn, lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung số cho các trang mạng xã hội, các trang thông tin chính thức của công ty (website, wikipedia...);
- Lên kế hoạch, đóng góp ý tưởng sản xuất nội dung cho các giải đấu, sự kiện của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 23 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm Content marketing (>2 năm). Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng (thể thao, giải trí, bóng rổ,...) là một lợi thế.
- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
- Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
- Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
- Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh (cơ bản).
- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Xuân Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Mức lương: thỏa thuận, thưởng tháng lương 13, thưởng SXKD và thưởng dự án ...
Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe hàng năm, du lịch, teambuilding và các đãi ngộ chăm lo đời sống nhân viên
Nghỉ phép có lương
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và lộ trình thăng tiến nhân viên cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuân Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuân Cầu

Công ty TNHH Xuân Cầu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261279
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm