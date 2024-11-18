Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 52 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chụp ảnh và quay video cho sản phẩm, sự kiện, và các hoạt động của Công ty.

• Phối hợp với nhân viên Content để sản xuất các video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, video sự kiện, và các nội dung truyền thông đa dạng khác.

• Lên kế hoạch và hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

• Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và các phần mềm hỗ trợ.

• Quản lý dữ liệu, hình ảnh, và thiết kế các ấn phẩm cơ bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có tinh thần học hỏi, năng động, và nhiệt huyết với công việc.

• Siêng năng, kiên trì, trung thực và có trách nhiệm cao.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quay dựng và chụp ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch cùng công ty.

Môi trường làm việc mở, năng động

Thưởng lương tháng 13

Thưởng lễ, tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.

Gia nhập Yamasu để cùng chúng tôi tạo nên những sản phẩm truyền thông ấn tượng và chuyên nghiệp!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.