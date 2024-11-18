Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 52 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chụp ảnh và quay video cho sản phẩm, sự kiện, và các hoạt động của Công ty.
• Phối hợp với nhân viên Content để sản xuất các video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, video sự kiện, và các nội dung truyền thông đa dạng khác.
• Lên kế hoạch và hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
• Sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp và các phần mềm hỗ trợ.
• Quản lý dữ liệu, hình ảnh, và thiết kế các ấn phẩm cơ bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có tinh thần học hỏi, năng động, và nhiệt huyết với công việc.
• Siêng năng, kiên trì, trung thực và có trách nhiệm cao.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực quay dựng và chụp ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch cùng công ty.
Môi trường làm việc mở, năng động
Thưởng lương tháng 13
Thưởng lễ, tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.
Gia nhập Yamasu để cùng chúng tôi tạo nên những sản phẩm truyền thông ấn tượng và chuyên nghiệp!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

