Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

- Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tik Tok giúp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nhãn hiệu & sản phẩm

- Đưa ra ý tưởng video Tiktok đa dạng thu hút, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok

- Triển khai Edit Video trực tiếp hoặc làm việc với Video Editor để hiện thức hoá & truyền tải được ý tưởng ra sản phẩm cuối

- Quản lý & báo cáo chất lượng nội dung kênh, không ngừng đem đến ý tưởng mới, sáng tạo để đẩy mạnh phát triển kênh TikTok

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing & kinh tế

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin của Quang Linh Vlogs/Team Châu Phi là một lợi thế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương ứng (gửi kèm 2-3 kịch bản đã viết và video tự edit)

- Có khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng Tiktok tốt

- Có khả năng sử dụng và edit video cùng sử dụng các hiệu ứng trên capcut cơ bản

- Nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi

Quyền Lợi

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực thu nhập không giới hạn từ 5.000.000/tháng, đánh giá theo hiệu suất

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/[protected info]/09, 20/10 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Được đào tạo các kỹ năng/nghiệp vụ cần thiết hỗ trợ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

