Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Người ứng tuyển sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực hiện các nội dung trên các kênh truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao thương hiệu và truyền tải thông điệp, thu hút khách hàng quan tâm và quyết định sử dụng dịch vụ của Công ty một cách hiệu quả.
Trách nhiệm chính:
Phát triển nội dung sáng tạo cho các sản phẩm, dịch vụ của Phòng khám trên các nền tảng Facebook, Youtube, Instagram;
Sản xuất bài PR sản phẩm, chương trình khuyến mại, chiến dịch Marketing;
Phối hợp cùng Digital Specialist và Designer/Editor lên ý tưởng thiết kế, sản xuất các ấn phẩm truyền thông, các nội dung quảng cáo, phù hợp với chân dung, hành vi, thị hiếu khách hàng;
Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân trở lên, chuyên ngành báo chí, Marketing, truyền thông...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Am hiểu về các nền tảng social media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;
Có kỹ năng biên tập, tư duy quay chụp tốt để phát triển các kênh truyền thông của công ty;
Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông (sản xuất podcast, short video, hội thảo, talkshow...);
Kỹ năng giao tiếp, teamwork tốt, có tinh thần học hỏi, tư duy mở;- Ưu tiên ứng viên có kiến thức y khoa, có kinh nghiệm sản xuất nội dung về y tế.

Tại Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám.
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn
Hỗ trợ ăn trưa, chi phí gửi xe
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
Thời gian làm việc
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dịch vụ Y tế Việt Nhật

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà số 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

