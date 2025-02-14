Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP DGG Network làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VINHOMES WEST POINT PHẠM HÙNG,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức

Có kĩ năng quay video

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Review & Report hàng tuần / tháng cho Cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm việc trong team media ít nhất 1 năm

Có kinh nghiệm Edit Video trên TikTok

Hiểu rõ ngành & nắm bắt được các xu hướng thị trường mới nhất

Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim/ảnh bao gồm Premiere Pro, After Effects , Photoshop , Illustrator, hoặc Final Cut, Davinci Resolve

Biết sử dụng Capcut, các công cụ AI là 1 lợi thế

Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm, phối hợp cùng các phòng ban khác trong công ty

Tại Công ty CP DGG Network Thì Được Hưởng Những Gì

Bao ăn trưa, PC gửi xe

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP DGG Network

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin