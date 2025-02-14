Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP DGG Network làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty CP DGG Network
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- VINHOMES WEST POINT PHẠM HÙNG,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức
Có kĩ năng quay video
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Review & Report hàng tuần / tháng cho Cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm việc trong team media ít nhất 1 năm
Có kinh nghiệm Edit Video trên TikTok
Hiểu rõ ngành & nắm bắt được các xu hướng thị trường mới nhất
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng phim/ảnh bao gồm Premiere Pro, After Effects , Photoshop , Illustrator, hoặc Final Cut, Davinci Resolve
Biết sử dụng Capcut, các công cụ AI là 1 lợi thế
Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm, phối hợp cùng các phòng ban khác trong công ty
Tại Công ty CP DGG Network Thì Được Hưởng Những Gì
Bao ăn trưa, PC gửi xe
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được hỗ trợ đào tạo và định hướng công việc phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP DGG Network
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
