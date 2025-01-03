Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM
- Khánh Hòa:
- Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quay dựng video: Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, quay và dựng cho các dự án video quảng cáo, nội dung mạng xã hội và các chiến dịch marketing của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với bộ phận Marketing và Sáng tạo để đảm bảo video phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu quảng cáo.
- Theo dõi và báo cáo: Đo lường và đánh giá hiệu quả của các video thông qua các chỉ số hiệu suất như lượt xem, lượt tương tác, để tối ưu hóa sản phẩm video trong tương lai.
- Nghiên cứu xu hướng và đối thủ: Luôn nắm bắt xu hướng sản xuất video mới nhất và nghiên cứu cách đối thủ cạnh tranh sử dụng video trong chiến lược marketing.
Kỹ năng quay dựng video: Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, CapCut, v.v.
- Kỹ năng sáng tạo: Khả năng sáng tạo và đóng góp ý tưởng mới mẻ để xây dựng nội dung video hấp dẫn, phù hợp với định hướng thương hiệu.
- Am hiểu xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới trên các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook, để tích hợp vào quá trình sản xuất video.
Ngành nghề: Du lịch, Tiếp thị / Marketing
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Khánh Hòa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng sáng tạo: Khả năng sáng tạo và đóng góp ý tưởng mới mẻ để xây dựng nội dung video hấp dẫn, phù hợp với định hướng thương hiệu.
- Am hiểu xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới trên các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook, để tích hợp vào quá trình sản xuất video.
Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI