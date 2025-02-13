Tuyển Producer (Sản xuất phim) Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 29

- 31 Đống Đa, phường 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng , Viet Nam, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quay phim: Thực hiện quay phim cho các dự án của công ty, bao gồm quảng cáo, phóng sự, video nội dung số và sự kiện. Cần có khả năng điều chỉnh thiết bị, ánh sáng và âm thanh để phù hợp với từng kịch bản và môi trường quay.
- Phối hợp sản xuất: Làm việc chặt chẽ với đạo diễn, nhà sản xuất và các thành viên khác trong đội ngũ để lên kế hoạch và triển khai sản xuất video từ ý tưởng đến thành phẩm.
- Cập nhật xu hướng và công nghệ: Thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trong ngành và học hỏi các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cảm được và yêu thích nghệ thuật, văn hóa lịch sử kiến trúc, âm nhạc, hội họa và đặc biệt yêu Đà Lạt.
- Có ý tưởng sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt
- Thời gian làm việc Full time
- Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc
- Thành thạo các phần mềm đồ họa
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tại Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, trẻ trung
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam

Chi Nhánh Lâm Đồng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Zephyr Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 29 Đống Đa, Phường 3, tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

