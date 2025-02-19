Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại JobsGO Recruit
- Lâm Đồng:
- 29
- 31 Đống Đa, phường 3 , Thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng , Viet Nam, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quay phim: Thực hiện quay phim cho các dự án của công ty, bao gồm quảng cáo, phóng sự, video nội dung số và sự kiện. Cần có khả năng điều chỉnh thiết bị, ánh sáng và âm thanh để phù hợp với từng kịch bản và môi trường quay.
- Phối hợp sản xuất: Làm việc chặt chẽ với đạo diễn, nhà sản xuất và các thành viên khác trong đội ngũ để lên kế hoạch và triển khai sản xuất video từ ý tưởng đến thành phẩm.
- Cập nhật xu hướng và công nghệ: Thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trong ngành và học hỏi các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ý tưởng sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt
- Thời gian làm việc Full time
- Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc
- Thành thạo các phần mềm đồ họa
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, trẻ trung
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
