Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh Gemination làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Hộ Kinh Doanh Gemination
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh Gemination

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Hộ Kinh Doanh Gemination

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 24 Trương Công Định,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng khung nội dung, bài viết, quản lý các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Google,...) và các website theo kế hoạch.
Làm việc với team media xây dựng và lên kế hoạch quay dựng, chụp ảnh, thiết kế. Phối hợp với team event lên ý tưởng, triển khai các sự kiện online, offline.
Đo lường và thực hiện các báo cáo các hoạt động marketing được phân công. Đề xuất ý kiến, tham gia, hỗ trợ xây dựng các kế hoạch chiến lược.
Làm việc với KOLs, đối tác truyền thông, báo chí, agency.
Tham gia nghiên cứu các hoạt động marketing của đối thủ, nghiên cứu hành vi khách hàng, nắm bắt các xu hướng marketing mới.
Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc chuyên môn. Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn marketing theo chỉ đạo của Marketing Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, có hiểu biết về SEO và tối ưu bài viết cho tìm kiếm
Khả năng viết Tiếng Việt, Tiếng Anh tốt, nắm vững về ngữ pháp, ngữ nghĩa, trình bày câu chữ và bố cục đoạn văn
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày tốt, năng động, nhạy bén, cầu tiến
Tính tỉ mỉ, kiên trì, chịu được áp lực
Kỹ năng khác: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Gemination Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn đầy đủ theo quy định pháp luật
Review lương 12 tháng/lần.
Các benefit khác: đào tạo chuyên môn, tài trợ chi phí khoá học theo mong muốn, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Gemination

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Gemination

Hộ Kinh Doanh Gemination

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 Trương Công Định, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

