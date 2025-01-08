Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Tổ 20 Đ. An Sơn, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng, TP Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Biên tập video:
- Chịu trách nhiệm biên tập các video ghi lại hoạt động, sự kiện, quảng bá dịch vụ của khách sạn.
- Chỉnh sửa video từ các nguyên liệu thô, bao gồm cắt ghép, thêm hiệu ứng, âm thanh và nhạc nền.
2. Sản xuất nội dung video:
- Tham gia vào việc lên ý tưởng và kịch bản cho các video sáng tạo nhằm thu hút khách hàng và giới thiệu thương hiệu.
- Tạo ra các video quảng cáo, video hướng dẫn và nội dung truyền thông cho mạng xã hội.
3. Quản lý dự án video:
- Theo dõi quy trình sản xuất video từ giai đoạn lên kế hoạch đến khi hoàn thiện.
- Đảm bảo các sản phẩm video hoàn thành đúng thời hạn và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
4. Hợp tác với các phòng ban khác:
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong đội ngũ marketing, nhiếp ảnh gia, và các bộ phận khác để tạo ra nội dung video phù hợp với chiến lược truyền thông chung.
- Tham gia vào các cuộc họp và trao đổi ý tưởng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm video.
5. Nghiên cứu và cải thiện:
- Theo dõi xu hướng trong ngành video marketing và áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất.
- Đánh giá hiệu quả của các video đã sản xuất và tìm kiếm cơ hội cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành truyền thông, điện ảnh, hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập video hoặc sản xuất nội dung số.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khách sạn, du lịch hoặc marketing.
• Kỹ năng:
- Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects hoặc các công cụ tương tự.
- Kỹ năng chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh tốt, có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa là một lợi thế.
• Tính cách:
- Tinh thần sáng tạo, cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.
- Có niềm đam mê với truyền thông, video và nghệ thuật kể chuyện.

Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng tại một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách.
- Tham gia vào các dự án sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của khách sạn Nexus House và ngành du lịch Đà Lạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

CÔNG TY TNHH NEXUS HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8/9 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

