Tuyển Thiết kế đồ hoạ BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, 16, 18, 19, 20 Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Áp dụng Design Thinking Process.

Thu thập, phân tích yêu cầu và nghiên cứu vấn đề.

Xây dựng ý tưởng và giải pháp thiết kế.

Theo dõi và điều chỉnh thiết kế sau khi triển khai.

Hợp tác với các Product Designer, Product Manager, Developer, Team Marketing.

Truyền tải ý tưởng thiết kế hiệu quả.

Đưa thiết kế tới team phát triển sản phẩm rõ ràng, dễ hiểu.

Quản lý và điều chỉnh thiết kế theo nhu cầu.

Hỗ trợ khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và cải thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khát khao phát triển bản thân và luôn tìm cách cải thiện.

Mong muốn tạo ảnh hưởng thực tiễn tới sản phẩm và người dùng, không chỉ tập trung vào vẻ ngoài.

Tinh thần trách nhiệm cao từ ý tưởng đến kết quả cuối cùng.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế sản phẩm số (ưu tiên Web Application).

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh (tương đương IELTS 5.5).

Thành thạo các công việc cơ bản của Product Design: Wireframe, Mockup, Prototype.

Kinh nghiệm với Figma và công cụ Prototype.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên nếu bạn có:

Kinh nghiệm thiết kế cho khách hàng quốc tế hoặc E-commerce.

Kinh nghiệm phát triển Design System.

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross up to 20M, đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần, từ 8h30 đến 17h45

Cơ hội phát triển sâu rộng các kỹ năng chuyên môn thông qua các buổi đào tạo nội bộ và chính sách tài trợ học/thi các khóa học, chứng chỉ chuyên môn

Nhiều phúc lợi hấp dẫn: 13.5 ngày nghỉ phép/năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định và 1.5 ngày nghỉ phép du lịch hàng năm), bảo hiểm, hiếu hỉ, quà sinh nhật, thưởng thâm niên và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc trẻ trung (95% là 9x), làm hết sức, chơi hết mình. Văn phòng làm việc tiện nghi. Free trà, cafe và có tủ đồ uống.

Tham gia các chương trình team building, dã ngoại, sinh nhật thành viên, du lịch, từ thiện... do BSS tổ chức thường xuyên.

Tham gia các CLB chạy, đá bóng, boardgame, văn nghệ... sau giờ làm việc.

Nghỉ hằng năm và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin