Tuyển IT Management/Specialist CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT Management/Specialist Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Cấu trúc các sản phẩm tài chính (Payroll & Tín dụng cá nhân):

(Payroll & Tín dụng cá nhân)

+ SP chi lương, quy trình mở tài khoản payroll, bộ hồ sơ/hợp đồng liên quan, lãi suất và phí,...

+ SP vay cá nhân (thế chấp + tín chấp), quy trình, bộ hồ sơ/hợp đồng liên quan, lãi suất và phí,...

+ SP thẻ tín dụng

+ SP tiền gửi

+ SP bảo hiểm, ...

Ứng dụng các mô hình hợp tác giữa các nhà đầu tư/ví điện tử/TCTD khác với các ngân hàng vào dự án

Tham gia làm việc nhóm và quản lý dự án xây dựng sản phẩm mới, xây dựng hệ thống, kết nối hệ thống nội bộ và đối tác.

Triển khai, theo sát và đôn đốc các công việc liên quan về xây dựng sản phẩm mới (lên kế hoạch và timeline xây dựng sản phẩm; Follow up với các team nội bộ và đối tác) để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chịu trách nhiệm 1 phần về kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về sản phẩm tài chính của các ngân hàng (Payroll & Tín dụng cá nhân)

(Payroll & Tín dụng cá nhân)

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên phát triển sản phẩm dự án digital banking tại các ngân hàng/TCTD

Chuyên viên phát triển sản phẩm dự án digital banking

Khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức khá tốt trở lên + tốt nghiệp đại học

Kinh nghiệm trong vai trò quản lý dự án, thúc đẩy KD

Khả năng báo cáo, thuyết trình nội bộ & với đối tác

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:

Tăng lương hàng năm theo đánh giá thành tích OKR

Tháng lương 13 theo chính sách công ty

12 ngày nghỉ phép một năm

Hỗ trợ tiền ăn trưa, 880,000 VNĐ/tháng

Thưởng ngày lễ, Tết

Được cung cấp tài khoản học trực tuyển Udemy phát triển bản thân

Các chế độ nghỉ mát, tiệc cuối năm

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Thông tin khác:

Giờ làm việc tại trụ sở: Thứ 2 đến thứ 6.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại Công ty công nghệ tài chính hàng đầu Đông Nam Á.

Cơ hội làm việc, hợp tác với các đồng nghiệp, cũng như đối tác quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin