Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 48 Triệu

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Project Manager

Mức lương
0 - 48 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P. 202, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

