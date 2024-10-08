Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Project Manager

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 71 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về công tác Quản lý dự án về CNTT theo quy trình Quản lý thực hiện dự án của Công ty, Luật CNTT, luật Đấu thầu và các Nghị định, Thông tư hiện hành.
Thực hiện đấu thầu. Theo dõi kết quả hồ sơ dự thầu, trả lời, bổ sung tài liệu được yêu cầu làm rõ. Cập nhật, báo cáo lãnh đạo kết quả. Quản lý hợp đồng
Thực hiện đấu thầu. Theo dõi kết quả hồ sơ dự thầu, trả lời, bổ sung tài liệu được yêu cầu làm rõ. Cập nhật, báo cáo lãnh đạo kết quả.
Quản lý hợp đồng
Đàm phán, hoàn thiện nội dung hợp đồng ký kết. Giám sát, quản lý tiến độ, chất lượng dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng theo phương án và kế hoạch đã xây dựng và thống nhất. Phối hợp nội bộ và khách hàng để thực hiện các công việc: Báo cáo định kỳ về tiến độ hàng hóa, tiến độ triển khai và kết quả so với kế hoạch. Đánh giá tiến độ, các nguy cơ làm chậm, thay đổi kế hoạch, kịp thời cảnh báo cho các bên liên quan để phối hợp xử lý. Xử lý các vấn đề, vướng mắc phát sinh khi triển khai. Phối hợp với các bên liên quan điều chỉnh kế hoạch thực tế đáp ứng yêu cầu phát sinh, nếu cần. Phối hợp nội bộ và khách hàng thực hiện các công tác nghiệm thu từng phần và toàn bộ hợp đồng: Chuẩn bị công văn, hồ sơ và các thủ tục liên quan để thực hiện nghiệm thu, thanh toán. Làm việc và đôn đốc khách hàng trong suốt tiến trình nghiệm thu/ thanh quyết toán hợp đồng. Thu hồi biên bản, hồ sơ của các hợp đồng phụ trách, bàn giao và lưu trữ. Nhập liệu thông tin thực hiện dự án trên hệ thống của công ty.
Đàm phán, hoàn thiện nội dung hợp đồng ký kết.
Giám sát, quản lý tiến độ, chất lượng dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng theo phương án và kế hoạch đã xây dựng và thống nhất.
Phối hợp nội bộ và khách hàng để thực hiện các công việc:
Báo cáo định kỳ về tiến độ hàng hóa, tiến độ triển khai và kết quả so với kế hoạch.
Đánh giá tiến độ, các nguy cơ làm chậm, thay đổi kế hoạch, kịp thời cảnh báo cho các bên liên quan để phối hợp xử lý.
Xử lý các vấn đề, vướng mắc phát sinh khi triển khai.
Phối hợp với các bên liên quan điều chỉnh kế hoạch thực tế đáp ứng yêu cầu phát sinh, nếu cần.
Phối hợp nội bộ và khách hàng thực hiện các công tác nghiệm thu từng phần và toàn bộ hợp đồng:
Chuẩn bị công văn, hồ sơ và các thủ tục liên quan để thực hiện nghiệm thu, thanh toán.
Làm việc và đôn đốc khách hàng trong suốt tiến trình nghiệm thu/ thanh quyết
toán hợp đồng.
Thu hồi biên bản, hồ sơ của các hợp đồng phụ trách, bàn giao và lưu trữ.
Nhập liệu thông tin thực hiện dự án trên hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong các công việc có tính chất tương tự (Có hiểu biết về lĩnh vực quản lý dự án, CNTT) Độ tuổi: Từ 25- 35 tuổi; Kỹ năng giao tiếp với khách hàng Kỹ năng soạn thảo văn bản. Biết cách trình bày văn bản theo chuẩn mực của các cơ quan, doanh nghiệp Kỹ năng đọc hiểu, nắm bắt được các yêu cầu, quy định của hợp đồng Cẩn thận trong công việc Có tinh thần trách nhiệm cao Biết lắng nghe, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm Làm việc nhóm tốt Đọc hiểu tiếng Anh tốt
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn;
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong các công việc có tính chất tương tự (Có hiểu biết về lĩnh vực quản lý dự án, CNTT)
Độ tuổi: Từ 25- 35 tuổi;
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
Kỹ năng soạn thảo văn bản. Biết cách trình bày văn bản theo chuẩn mực của các cơ quan, doanh nghiệp
Kỹ năng đọc hiểu, nắm bắt được các yêu cầu, quy định của hợp đồng
Cẩn thận trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao
Biết lắng nghe, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm
Làm việc nhóm tốt
Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ T7, CN hàng tuần Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế, thưởng khi thi đạt chứng chỉ. Sếp, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ hết mình; Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm; Phụ cấp ăn trưa 30k/bữa; Khám sức khỏe định kỳ; Thưởng đầy đủ các dịp lễ, Tết, Quốc khánh, sinh nhật công ty,…
Nghỉ T7, CN hàng tuần
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế, thưởng khi thi đạt chứng chỉ.
Sếp, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ hết mình;
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;
Phụ cấp ăn trưa 30k/bữa;
Khám sức khỏe định kỳ;
Thưởng đầy đủ các dịp lễ, Tết, Quốc khánh, sinh nhật công ty,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

