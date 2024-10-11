Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 55 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Mức lương
Đến 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 55 Triệu
Phân tích dự án
Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án
Quản lý coaching member trong team
Quản lý nguồn lực, chi phí, tiến độ dự án
Làm việc với các khách hàng nói tiếng Anh
Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng trong việc quản lý dự án;
Lập báo cáo cho khách hàng định kỳ
Với Mức Lương Đến 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Must have
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết
- Có tối thiểu 2 năm năm kinh nghiệm quản lý dự án, biết cách lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án
- Có kiến thức hiểu biết và có kinh nghiệm quản lý theo quy trình phát triển phần mềm: Planning, Requirement, Development, Testing, Deployment...
- Áp dụng thành thạo phương pháp phát triển phần mềm Agile
Nice to have
- Có kinh nghiệm làm việc với dự án khách hàng nói tiếng Anh, biết cách trao đổi làm việc với KH
- Có kinh nghiệm làm cả dự án ODC và Project-based (Fixed cost)
- Nhanh nhẹn, khả năng học hỏi nhanh, cởi mở trong giao tiếp, lắng nghe
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Salary: Thương lượng;
Review hiệu quả công việc: 2 lần/1 năm;
Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm + Bonus;
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1.5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình;
Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;
Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty;
Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6; Sáng: 8.30 - 12.00, chiều: 13.15 - 17.45.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
