Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 55 Triệu

Mức lương Đến 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 55 Triệu

Phân tích dự án

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án

Quản lý coaching member trong team

Quản lý nguồn lực, chi phí, tiến độ dự án

Làm việc với các khách hàng nói tiếng Anh

Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng trong việc quản lý dự án;

Lập báo cáo cho khách hàng định kỳ

Với Mức Lương Đến 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must have

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết

- Có tối thiểu 2 năm năm kinh nghiệm quản lý dự án, biết cách lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án

- Có kiến thức hiểu biết và có kinh nghiệm quản lý theo quy trình phát triển phần mềm: Planning, Requirement, Development, Testing, Deployment...

- Áp dụng thành thạo phương pháp phát triển phần mềm Agile

Nice to have

- Có kinh nghiệm làm việc với dự án khách hàng nói tiếng Anh, biết cách trao đổi làm việc với KH

- Có kinh nghiệm làm cả dự án ODC và Project-based (Fixed cost)

- Nhanh nhẹn, khả năng học hỏi nhanh, cởi mở trong giao tiếp, lắng nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Thương lượng;

Review hiệu quả công việc: 2 lần/1 năm;

Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm + Bonus;

Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1.5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình;

Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;

Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty;

Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;

Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6; Sáng: 8.30 - 12.00, chiều: 13.15 - 17.45.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

