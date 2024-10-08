Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu

Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Project Manager

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 26, tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì , Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 65 Triệu

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định và quản lý dự án(Bao gồm quản lý nhân lực của dự án). Xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai dự án. Chịu trách nhiệm về dự án bao gồm chất lượng, tiến độ, chi phí Phụ trách định hướng đào tạo, đánh giá thành viên trong team. Triển khai các chương trình hoạt động cải thiện năng suất ,chất lượng cho các thành viên trong team mình phụ trách
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hoạch định và quản lý dự án(Bao gồm quản lý nhân lực của dự án).
Xây dựng và quản lý kế hoạch triển khai dự án.
Chịu trách nhiệm về dự án bao gồm chất lượng, tiến độ, chi phí
Phụ trách định hướng đào tạo, đánh giá thành viên trong team.
Triển khai các chương trình hoạt động cải thiện năng suất ,chất lượng cho các thành viên trong team mình phụ trách

Với Mức Lương Đến 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý các dự án quy mô 5-10 người Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển phần mềm trên 5 năm Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có 3 năm kinh nghiệm quản lý các dự án quy mô 5-10 người
Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển phần mềm trên 5 năm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1 Lương và Phúc Lợi
● Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
● Nghỉ trưa 1 tiếng
● Thử việc 100% lương + 20% hỗ trợ BHXH
● Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)
● Bảo hiểm sức khỏe
● Hỗ trợ ăn trưa
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
● Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.
● Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.
● Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần
● Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần
● Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người
● Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
● Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
● Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
2 Cơ hội nghề nghiệp
● Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
● Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
● Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
● Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .
3Môi trường làm việc
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
● Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
● Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
● Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
● Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.
● Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

