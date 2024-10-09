Tuyển Project Manager Tinhvan Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tinhvan Consulting
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Tinhvan Consulting

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Tinhvan Consulting

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 313 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án. Quản lý nguồn lực, ngân sách, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án. Lên kế hoạch dự án và giám sát, kiểm soát chi phí triển khai dự án. Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu. Phối hợp làm việc với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công của dự án trong phạm vi và ngân sách cho phép. Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích, xây dựng các tài liệu thiết kế và các tài liệu liên quan khác của dự án. Thảo luận, xử lý các xung đột trong quá trình thực hiện dự án. Tham gia đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng. Đề xuất, thực hiện các khóa đào tạo cho các thành viên để có đầy đủ kiến thức tham gia dự án. Báo cáo đầy đủ các thông tin dự án cho QLTT.
Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án.
Quản lý nguồn lực, ngân sách, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án.
Lên kế hoạch dự án và giám sát, kiểm soát chi phí triển khai dự án.
Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu.
Phối hợp làm việc với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công của dự án trong phạm vi và ngân sách cho phép.
Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích, xây dựng các tài liệu thiết kế và các tài liệu liên quan khác của dự án.
Thảo luận, xử lý các xung đột trong quá trình thực hiện dự án.
Tham gia đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.
Đề xuất, thực hiện các khóa đào tạo cho các thành viên để có đầy đủ kiến thức tham gia dự án.
Báo cáo đầy đủ các thông tin dự án cho QLTT.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc Toán tin học;
• Điềm đạm, cẩn thận, tận tâm, có trách nhiệm với công việc;
• Có kinh nghiệm quản lý dự án phát triển giải pháp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng;
• Có kinh nghiệm quản lý dự án .Net, SQL Sever, Oracle;
• Có kinh nghiệm làm PM 02 năm trở lên, có khả năng chịu trách nhiệm, quản lý dự án, phân công, tổ chức triển khai từ 2 dự án trở lên cùng một lúc;
• Có khả năng lập kế hoạch, tư duy phân tích, quản lý rủi ro;
• Có khả năng làm việc độc lập, quản lý công việc;
• Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với khách hàng;
• Tư duy sáng tạo, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc;
• Có kinh nghiệm trong các giải pháp phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế

Tại Tinhvan Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, thưởng xứng đáng theo năng lực. Từ 18.000.000 VND – 25.000.000 VND
• Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Tinh Vân: Chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao..
• Nhiều chế độ ưu đãi cho những nhân viên xuất sắc.
• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức và hưởng các quy định khác theo Luật Lao động. Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân
• Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện của bảo hiểm Bảo Việt.
• Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tinhvan Consulting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tinhvan Consulting

Tinhvan Consulting

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

