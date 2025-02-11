Tuyển Project Manager Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 954 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 500 - 700 USD

1. Lập kế hoạch kinh doanh và Chiến lược phát triển:
• Thiết kế, phát triển và duy trì các mô hình kinh doanh để hỗ trợ việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh và phục vụ Ban giám đốc ra các quyết định quản trị.
• Sử dụng các công cụ phân tích tài chính để xây dựng các phân tích thị trường, sản phẩm, đánh giá đối thủ cạnh tranh và dự báo xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
• Phối hợp với các phòng ban để thu thập thông tin và xây dựng ngân sách hàng năm.
• Thực hiện các điều chỉnh ngân sách hàng quý dựa trên các thay đổi về hoạt động kinh doanh và thị trường.
• Thiết lập các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí và hiệu suất kinh doanh nhằm đưa ra các khuyến nghị và biện pháp khắc phục để cải thiện hoạt động.
2. Quản lý Kế hoạch Sản xuất và Cung ứng
• Phối hợp với bộ phận Cung ứng - sản xuất để lập kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.
• Đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và phân phối sản phẩm đầu ra hiệu quả
• Quản lý hàng tồn kho để tối ưu hóa chi phí và tránh lãng phí.
3. Hỗ trợ các Chi nhánh và Đơn vị kinh doanh
• Giám sát việc thực hiện kế hoạch tại từng cửa hàng, nhà hàng, bếp sản xuất, kho vận.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 954 Nguyễn Văn Linh phường Tân phong quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

